Опубликован график выходных на март

Главное: В следующем месяце украинцы будут отдыхать девять дней. В частности, выходным будет понедельник, 7 марта, из-за празднования на следующий день Международного женского дня.

Детали: В марте 2022 года украинцев ждет дополнительный выходной. Как сообщает LB.ua, поскольку 8 марта приходится на вторник, понедельник, 7 марта, тоже будет выходным, а его отработка перенесена на следующую субботу, 12 марта.

Таким образом, всего в марте будет девять выходных:

— 5-8 марта (суббота-вторник);

— 13 марта (воскресенье);

— 19-20 марта (суббота-воскресенье);

— 26-27 марта.

В тему: В начале 2022 года в Украине появился новый праздник.