Британцы рассказали об удивительном свойстве кофе

Главное: Кофе способен снизить риск преждевременной смерти. Нужно пить по три чашки в день.

Детали: Ученые из Великобритании выяснили, что кофе снижает риск преждевременной смерти. Для этого нужно употреблять по три чашки напитка каждый день.

Эксперты одиннадцать лет наблюдали за группой добровольцев.

Подчеркивается, что следует пить свежемолотый кофе.

В отчете сказано: «У тех, кто выпивал по три чашки молотого кофе каждый день, риск преждевременной смерти был на 12% ниже».

Сообщается, что у них на 17% было меньше шансов умереть от сердечных заболеваний и на 21% от инсульта.

Информируется, что регулярное умеренное употребление кофе полезно для здоровья сердца и с большой долей вероятности может замедлить в нем возрастные изменения.

Как говорят специалисты, польза молотого кофе обусловлена содержанием в нем антиоксидантов.

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