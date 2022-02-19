На Ровенщине УПЦ организовала для верующих образовательный проект

Главное: Ровенской епархией УПЦ совместно с Киевской духовной академией и семинарией запустили совместный проект дистанционного образования для мирян.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в рамках проекта организаторы планируют подготовить специалистов для помощи священникам на приходах в духовно-просветительской работе со школой, молодежью и семьями.
Обучение будет охватывать четыре направления: богословие, православная семейная педагогика и психология, православная педагогика и работа с молодежью на приходе.
«Обучение будет проводиться в дистанционной форме, а сессии будут проходить очно, дважды в полугодие на базе Николаевского Городокского женского монастыря Ровенской епархии. Преподаватели — из состава КДАиС и других учебных заведений Украины. Запланированная продолжительность обучения — 4 семестра (2 года)», — сообщается на сайте епархии.
На первый поток проекта организаторы приняли 60 слушателей.
Перед началом обучения перед слушателями выступили епископ Ровенский и Острожский Пимен, преподаватель КДАиС профессор протоиерей Николай Данилевич и ответственный за проект от Ровенской епархии протоиерей Александр Жук.
Отмечается, что организаторы планируют расширить образовательный проект и привлечь к нему верующих других епархий Украинской Православной Церкви.
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