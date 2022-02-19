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Новости > Медведчук: Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на Шуфрича — лучшая демонстрация "единства", которое мы недавно "праздновали"

Медведчук: Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на Шуфрича — лучшая демонстрация "единства", которое мы недавно "праздновали"

Автор: «Фраза»
19.02.22 16:16
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Медведчук: Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на Шуфрича — лучшая демонстрация "единства", которое мы недавно "праздновали"

«Циничное нападение пропагандиста войны Бутусова на народного депутата Нестора Шуфрича — это позорная ситуация и лучшая демонстрация того „единства“, которое мы недавно якобы „праздновали“, чтобы потешить самолюбие Зеленского и произвести впечатление на заокеанских хозяев Украины», — заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Естественно, инициатором драки стал как раз представитель национал-радикальных сил. Впрочем, поведение подобных шавок слишком предсказуемо, чтобы его анализировать, важнее сказать о других действующих лицах:

Считаю, что Нестор Шуфрич достойно и убедительно отстаивал свои взгляды, смело и уверено вел себя в ходе конфликта, и абсолютно правильно поступил по его завершении, не обостряя противостояние, четко продемонстрировав свое явное превосходство и разницу между принципиальным человеком, наделенным чувством собственного достоинства, и дешевым провокатором. Нестор повел себя как настоящий мужик, который способен защитить себя и принципы, которые он отстаивает в своей политической борьбе.

Не имел и не имею иллюзий относительно Петра Порошенко, но он смог удивить меня, выступив обычной «шестеркой» у «самого Бутусова».

Что касается Мураева, то его поведение является настоящим гимном предательства и отсутствие желания и способности отстаивать даже не принципы — я не верю в существование у Мураева каких-либо принципов. Его поведение является проявлением полной никчемности и политическим самоубийством, потому что в следующий раз кто-то из радикалов, забывших строгие инструкции с Банковой, «отвесит леща» Мураеву. Мураев своим поведением показал, что в отличие от Шуфрича, его можно не бояться.

Как показал и своим избирателям, чего стоит его «решительность». И это после того, как Нестор Шуфрич, не жалея сил, отстаивал телеканал «Наш». Четкий и доходчивый сигнал всем будущим партнерам Мураева. Впрочем, партнеров у него давно нет, остались только хозяева",- добавил Медведчук.

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