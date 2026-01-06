Названа пенсия Байдена

Стала известна пенсия экс-президента США Джо Байдена. О ней поведал на вице-президент организации National Taxpayer Union Foundation Демиан Брэди, которого цитирует издание New York Post.

В публикации сказано: «Долгая карьера в политике позволила бывшему американскому лидеру Джо Байдену уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США – 417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата».

Указывается, что столь большую сумму политик получает благодаря долгой карьере в политике: только в сенате и в качестве вице-президента он проработал суммарно 44 года.

Специалист, в свою очередь, назвал такую ситуацию уникальной, так как Джо Байден на пенсии будет получать больше, чем действующий глава государства, что поднимает вопрос о необходимости реформ на этом направлении.

Добавляется, что Джо Байден воспользовался своего рода лазейкой, так как будет получать средства сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом.

