Си Цзиньпин заявил, что мировой порядок был подорван

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался о ситуации в мире. Произошло это во время его встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Китайский лидер сказал: «Сегодняшний мир полон перемен и хаоса, а одностороннее запугивание серьезно подорвало международный порядок. Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН. Великие державы должны подавать пример».

По его словам, Китай и Ирландия поддерживают многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне, страны должны совместно защищать авторитет ООН.

Также политик отметил, что во второй половине этого года Ирландия станет страной-председателем ЕС и выразил надежду, что Ирландия сыграет конструктивную роль в здоровом и стабильном развитии отношений между Китаем и ЕС.

