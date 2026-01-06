Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ уже обнародован. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

«Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины», — сказано в опубликованном указе.

До этого Кислица был первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Эту должность он получил чуть меньше, чем год назад — в феврале 2025 года. До назначения заместителем Сибиги Кислица долгое время представлял Украину в Организации Объединенных наций (ООН).

Напомним, Зеленский объявил об отставке Малюка.