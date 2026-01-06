Стало известно, почему Трамп не поддержал оппозицию Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп не поддержал лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The Washington Post.

Источники издания, приближенные к Белому дому, рассказали, что у Трампа отсутствует интерес к поддержке Мачадо из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира, которую лидер США открыто стремился получить.

Один из собеседников отметил, что решение Мачадо о принятии премии было «тяжелейшим грехом», хотя она и заявила, что посвящает награду Трампу.

«Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, то сегодня она была бы президентом Венесуэлы», — подчеркнул собеседник WP.

