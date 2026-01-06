Китай жестко отреагировал на американскую атаку на Венесуэлу

Появилась реакция Китая на атаку США на Венесуэлу. Ее озвучил министр иностранных дел КНР Ван И.

Дипломат заявил: «Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи».

По его словам, суверенитет и безопасность всех стран должны быть в полной мере защищены международным правом.

Добавляется: «Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой».

