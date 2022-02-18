Жителей «ДНР» массово эвакуируют в Россию

Главное: Главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий Донбасса в Ростовскую область. По данным СМИ, речь идет о сотнях тысяч людей.

Детали: Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей отдельных районов Донецкой области на территорию России. Как сообщает «Украинская правда», по его словам, жителей оккупированной Донецкой области примут в Ростовской области РФ, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

«С 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», — заявил террорист.

По его утверждению, украинская армия нарастила силы на границе с неподконтрольной территорией и готова к наступлению на Донбасса, а «президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным идти в наступление».

Как сообщает Lenta.ru, речь идет о сотнях тысяч людей.

В тему: По мнению президента США Джо Байдена, угроза российского вторжения в Украину в ближайшие дни очень высока. При этом он, как и прежде, не стал указывать точную дату. Однако, по данным СМИ, речь идет о ближайшем воскресенье. В России эту информацию опровергли.

Сегодня Минобороны РФ объявило об учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина 19 февраля. Учения пройдут в том числе и у границ Украины.