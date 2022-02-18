Министр обороны рассказал, как за два года удастся отказаться от призыва в армию

Главное: Министерство обороны Украины намерено предложить систему интенсивной военной подготовки для граждан. По словам министра Алексея Резникова, это позволит к 2024 году упразднить военную службу по призыву.

Детали: Государство нуждается в системной стратегической готовности к дальнейшим вызовам со стороны России, поскольку Кремль может отвести войска, затем снова стянуть или развернуть их на постоянной основе возле украинских границ. Как сообщает LB.ua, об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время Часа вопросов к правительству 18 февраля.

По его словам, этот стратегический ответ на действия России должен опираться на два элемента — украинский народ и экономику.

Для этого президент Украины Владимир Зеленский предложил два решения. Во-первых, в течение четырех лет увеличить численность ВСУ на 100 тыс. чел. Во-вторых, сделать толчок для перехода на профессиональную армию.

«Мы планируем предложить систему интенсивной военной подготовки для граждан, которая позволит в 2024 году упразднить военную службу по призыву. Также это позволит запустить программу тотальной военной подготовки населения, которая обеспечит резерв и для терробороны, и для армии», — заявил Резников, добавив, что Минобороны стремится к тому, чтобы военная служба по контракту длилась не менее 10 лет.

Для этого военные должны получать достойное финансовое обеспечение.

В тему: 1 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную воинскую службу с 1 января 2024 года.

В тот же день он подписал указ об укреплении обороноспособности страны, в соответствии с которым предусмотрено, что численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.