Вторая украинская спортсменка попалась на допинге в Пекине

Главное: Первую в истории олимпийской Украины бобслеистку Лидию Гунько уличили в применении допинга на Олимпиаде в Пекине.

Детали: Украинская бобслеистка Лидия Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпийских играх 2022 года. Как сообщает «Украинская правда», у нее обнаружили запрещенный метаболит дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона.

Образец собрало ITA во время антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в китайском Яньцине. О результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория Пекина 17 февраля.

Украинку проинформировали о случившемся. Ее временно отстранили от участия в соревнованиях, тренировках или в любой деятельности во время Зимних Олимпийских игр в Пекине.

В то же время Гунько имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и требовать анализа пробы B.

Отметим, что Лидия Гунько стала первой в истории Украины бобслеисткой, получившей право выступать на Олимпийских играх. В итоге на Олимпиаде-2022 она заняла последнее место в соревнованиях женщин в монобобе.

В тему: Как сообщали СМИ, это уже второй случай допинга в украинской сборной в Пекине. Ранее от участия в Олимпиаде временно отстранили украинскую лыжницу Валентину Каминскую после того как в пробе 34-летней спортсменки от 10 февраля были обнаружены следы трех запрещенных препаратов — местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Позже Каминская заявила о завершении карьеры в профессиональных лыжных гонках.