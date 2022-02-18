В КГГА рассказали, как будет работать Киевский метрополитен в условиях военных действий

Главное: В случае военной угрозы столице Киевский метрополитен перейдет на ограниченный режим работы. Метро будет работать только в часы пик — для перевозки работников критической инфраструктуры. Остальное время метро будут использовать в качестве укрытия.

Детали: В условиях военных действий метро в Киеве будет перевозить только тех людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры, утром и вечером, примерно по три часа в пиковое время. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, часть «красной ветки» на левом берегу будет остановлена.

По словам чиновника, в таких условиях метро будет работать по три часа утром и вечером. Остальное время оно будет использовать в качестве укрытия.

Наземная часть красной ветви на левом берегу будет остановлена, поскольку это открытый участок. «Но у жителей левого берега будет возможность эвакуироваться на специально выделенных автобусах в подземную часть метрополитена», — добавил чиновник.

Он напомнил, что киевское метро снабжено автономным питанием, имеет артезианские скважины для воды и фильтровальные установки для очистки воздуха. Каждая станция оснащена герметизирующими затворами, есть дефибрилляторы.

По словам Кандибора, уже разработаны специальные графики движения поездов при использовании метрополитена в режиме укрытия.

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