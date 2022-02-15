В NASA опубликовали невероятную фотографию, сделанную новой космической обсерваторией

Главное: NASA опубликовало первую фотографию, сделанную космической обсерваторией IXPE. На ней изображены остатки звезды, взорвавшейся пять веков назад.

Детали: Астрофизическая обсерватория NASA Imaging X-Ray Polamitry Exlorer передала на Землю первые снимки космоса после завершения процесса введения в эксплуатацию. Как сообщается на официальном сайте управления, первыми были переданы фотографии остатков сверхновой звезды Кассиопея A, которая взорвалась в XVII в.

Как объясняют астрономы, взрывная волна расчистила и нагрела окружавшие звезду газовые облака до высоких температур, ускорив движение частиц космических лучей. Сформированное облако светится при воздействии рентгеновского излучения. Насыщенность пурпурного цвета на новом изображении соответствует интенсивности рентгеновского излучения, регистрируемого приборами обсерватории.

По словам главного специалиста Центра космических полетов имени Маршалла НАСА в Хантсвилле Мартина Вайскопфа, полученное изображение имеет такую же историческую ценность как и изображение тех же остатков Кассиопеи, полученных ранее при помощи телескопа Chandra. «Это демонстрирует потенциал IXPE для получения новой, ранее неизвестной информации о Кассиопее А, которая сейчас анализируется», — объяснил он.

Справка: Imaging X-ray Polarimetry Explorer (известный также как IXPE или SMEX-14) — первая в своем роде космическая обсерватория с тремя идентичными телескопами, предназначенными для измерения поляризации космического рентгеновского излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров. Она создана совместными усилиями NASA, Итальянского космического агентства и научных сотрудников 12 стран и запущена в космос 9 декабря 2021 года.

IXPE в течение первого года работы планирует обследовать более 30 целей. Миссия изучит далекие сверхмассивные черные дыры и искривленное пространство-время вокруг них, различные типы нейтронных звезд, такие как пульсары и магнетары, и другие интересные объекты, которые могут появиться или неожиданно стать ярче.