Предстоятель УПЦ рассказал, как научиться молиться

Главное: Чем глубже человек понимает, что Бог есть все, тем сильнее его молитва.

По словам Блаженнейшего, готовя человека к Великому посту, предшествующему Христовому Воскресению, Церковь говорит о том, что наступает время усиленного труда в посте, покаянии и молитве.

«Каждый человек создан, чтобы смотреть на Бога и радоваться. Если ты маленького духовного роста, то есть твой разум не может увидеть Бога и разобраться, какое учение о Христе истинно, тогда поднимись на дерево поста, и оттуда увидишь Спасителя. Не через призму другой личности, а лицом к лицу», — сказал Митрополит Онуфрий

Пост и молитва — это те два крыла, которые возносят человека над бренным и греховным, отметил Предстоятель УПЦ

«Церковь учит, какой должна быть молитва, чтобы она возносила, а не была мертвым крылом, висящим и не приносящим никакого подвига. Правильная молитва является смиренной молитвой», — добавил владыка.

Архипастырь объяснил, на чем должна основываться смиренная молитва.

«Человек должен в молитве помнить, что Бог есть все, что Бог есть смысл жизни, Бог есть красота жизни, Бог есть свет нашей жизни, Бог есть любовь, Бог есть добро, Бог есть милосердие, Бог есть мир, а мы — прах и пепел, мы — ничто, потому что созданы Богом из ничего. На этом основании, что Бог есть все, а я — ничто, должна основываться молитва. И нужно так говорить: „Господи, Ты все, а я ничто, помилуй меня, ничтожество!“», — отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий добавил, что если человек не исполняет в своей жизни волю Божию, то наполняется смущением и отчаянием. А если живет и возносит правильную молитву, то познает счастье и блаженство.

«Смирение в молитве — это не самоунижение, это понимание того, что мы есть ничто. Чем глубже человек понимает, что Бог есть все, тем сильнее его молитва», — заключил Предстоятель УПЦ