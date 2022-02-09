Жириновский оказался в больнице в тяжелом состоянии

Главное: Одиозный российский политик Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми вакцинаций. Состояние политика оценивается как тяжелое.

Детали: Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Как сообщает Lenta.ru, политик заразился коронавирусом, у него поражено 50-75% легких.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», — рассказал источник в политических кругах.

Отметим, что ранее одиозный глава ЛДПР заявлял, что прививаться необходимо, как только в организме понижается уровень антител. «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — сказал он в конце прошлого года.

В пресс-службе партии информацию о госпитализации Жириновского сначала опровергали, а потом перестали брать трубку.

В тему: В конце 2021 года Владимир Жириновский заявил о необходимости нанести выборочный удар по Украине в 4 часа утра 1 января, чтобы наказать украинцев.