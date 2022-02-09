Медик призвал людей, переболевших Омикроном, не пить кофе

Главное: После Омикрона лучше не пить кофе. Об этом говорит врач-невролог.

Детали: Российский врач-невролог Игорь Мацокин советует людям, которые переболели штаммом коронавируса Омикрон, отказаться от кофе. Его цитируют местные СМИ.

Специалист сказал: «Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин».

Отмечается: «После болезни люди часто жалуются на сонливость и снижение работоспособности, и, заблуждаясь, часто начинают употреблять большие объемы кофе и кофеин-содержащих напитков».

Медик сообщил: «Кофеин истощает в организме запасы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты, играющей важную роль в обмене энергии и веществ в организме), а после коронавируса они и так минимальны».

Эксперт добавил: «Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечнососудистую систему».

По его словам, кофе лучше заменить чаем.

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