Мотивы днепровского стрелка до сих пор остаются неизвестными

Главное: Следственная комиссия нашла нарушения в военной части на заводе «Южмаш», где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. По словам замминистра внутренних дел Евгения Енина, имели место неуставные отношения и нарушения порядка несения службы. При этом мотивы преступления до сих пор неизвестны.

Детали: Комиссия при Министерстве внутренних дел, расследующая обстоятельства стрельбы в воинской части Нацгвардии 3021 в Днепре, выявила среди личного состава факты внеуставных отношений. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook, о них стало известно во время анкетирования личного состава части.

«Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части № 3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР.», — написал он, подчеркнув, что данные факты «не свидетельствуют о мотивах расстрела».

Кроме того, комиссия выявила нарушения порядка и организации несения службы, что, по словам замминистра, привело к трагедии. «Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть надлежащим образом замкнута. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих — ряд медикаментов в аптечке отсутствовал», — рассказал правоохранитель.

При этом Енин подчеркнул, что мотивы преступления до сих пор остаются неизвестными.

В тему: Отметим, что Нацгвардейцы, выжившие после стрельбы на «Южмаше» в Днепре, отрицают наличие неуставных отношений в части. По словам раненых, никто из них особо не контактировал с Артемом Рябчуком, а некоторые его даже не знали.

Напомним: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Известно также, что он был аккуратен, не пил и не курил. В отношениях с девушками не состоял.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Впоследствии информация о неуставных отношениях в части подтвердилась.