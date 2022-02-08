Украина хочет обзавестись собственным космодромом где-нибудь в Атлантическом или Индийском океане

Главное: Украина планирует до 2025 г построить собственный «Морской старт» для запуска небольших ракет из Атлантического или Индийского океанов. По словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, стоимость проекта оценивается в без малого 5 млрд гривен.

Детали: Проект космической программы Украины предусматривает построение космического космодрома на базе морской платформы, позволяющего запуск ракет из Атлантического и Индийского океанов. Как рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью «Суспильному», на данный момент есть предварительные оценки и наработки в этом направлении.

«Это значит, что в пределах этих пяти лет (2021-2025 годы, — ред.) все это должно быть реализовано в металле и будет работать, как комплекс», — заявил он.

По словам Тафтая, стоимость «Морского старта» оценивается в 4,8 млрд грн. «Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия», — объяснил он.

Расходы на содержание морского космодрома, пояснил глава Госкосмоса, будут зависеть от размеров запускаемой ракеты. Поэтому «Морской старт» рассчитан на запуск легких ракет, что «будет привлекательным и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков».

Как объяснил чиновник, новый проект схож с предшественником, работа над которым продолжается с 1995 г, но только по концепции: «Но это значительно меньшая ракета, она примерно в 9 раз меньше и, соответственно, и затраты на ее использование будут значительно меньше и экономически она будет значительно эффективнее», — заключил Тафтай.

Справка: В 1995 году ГП «Производственное объединение «Южный» вместе с компанией «Боинг», норвежской «Кварнер» и российской ракетной корпорацией «Энергия» приступили к созданию международного проекта «Морской старт». Разработка и реализация осуществлялась на коммерческой базе, но под контролем государственных учреждений. Идея заключалась в использовании морской платформы для осуществления коммерческих космических запусков из экваториальной зоны.

В 2017 году по проекту «Морской старт» были возобновлены работы под руководством компании «С7 Си Лонч».

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