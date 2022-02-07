Доктор Комаровский сделал важное замечание о вакцинации

Главное: Известный врач Евгений Комаровский развенчал миф о бессмысленности вакцинации во время пандемии болезни.

Детали: Информация о том, что вакцинация не проводится во время эпидемии, и прививки являются лишь профилактическим средством, — миф, который периодически «вбрасывают» обществу. Как сообщает УНИАН, по словам известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, вакцинация необходима даже в разгар пандемии, и она реально защищает.

Медик отметил, что благодаря вакцинации на планете во время пика остановили несколько эпидемий. «Люди, эпидемия полиомиелита остановлена именно вакцинацией, в ее разгар... Эпидемия дифтерии в 1991-95 гг. тоже остановлена именно массовой вакцинацией, и тоже в ее разгар», — заявил он в эфире одного из телеканалов.

При этом Комаровский признал, что благодаря вакцинации нельзя полностью защититься от болезни, но появляются шанс не попасть в реанимацию.

В тему: По убеждению Евгения Комаровского, людям, переболевшим COVID-19 также следует вакцинироваться, так как уровень антител после прививки гораздо выше.