Австралийцы решили орошать парковые лужайки прямо из общественных туалетов

Главное: В Австралии мочу из общественных туалетов решили превратить в удобрения для растений в городских парках. Протестировать новую технологию решили в Сиднее и Брисбене.

Детали: Специалисты из Австралии в рамках государственной инициативы по благоустройству городов нашли необычное применение продуктам жизнедеятельности людей. Как сообщает Lenta.ru, для этого в парках Сиднея и Брисбена установят новые биотуалеты с оборудованием для фильтрации мочи, которое очищает ее от тяжелых металлов и улавливает необходимые для роста растений калий, фосфор и азот.

Впоследствии их собираются использовать для удобрения растений в городских парках.

Как утверждается, разработанная инженерами система не требует контроля со стороны человека, не вредит планете и позволит существенно сэкономить на покупке удобрений.

Первые подобные устройства появятся в стране к концу 2022 г. Однако до установки биотуалетов специалисты должны получить разрешение от всех регулирующих органов и убедиться, что технология никак не навредит населению или экологии.

Отметим, что помешать внедрению новой технологии может содержание антибиотиков и прочих токсичных химических веществ в продуктах жизнедеятельности человека.

В тему: В ноябре 2018 года один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае туалет, которому не нужна вода. Также туалету будущего не нужны будут сточные трубы и канализация. Он действует по принципу отделения твердых отходов от жидких. После чего происходит их переработка в химические удобрения.