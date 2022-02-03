Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно всегда быть готовым к смерти

Архиерей отметил, что каким бы не был христианин, даже если он не таков, как преподобные Сергий Радонежский или Серафим Саровский, или преподобный Иоанн Затворник, «но всё равно каждый в свою меру христианин», «каждый в своей мере хранит веру в Бога, в воскресение мёртвых и жизнь будущего века».
«Причём, даже те, кто называют себя неверующими, подспудно верят в будущее воскресение мёртвых. Казалось бы, если бы человек был действительно неверующим и говорил: „Ничего после смерти не остаётся, никакой души, никакого воскресения мёртвых не будет, похоронили — и всё“, — такому человеку было бы безразлично, где ему быть похороненным. Но нет. Человек оставляет своим родным завещание: „Когда я умру, похороните меня там-то“. Хоронят его на том месте, которое дорого его сердцу, возле того человека, которого он любил при жизни и который его любил», — отметил владыка Арсений.
«Почему так? Потому что подспудно у человека есть вера в воскресение мёртвых и жизнь будущего века и желание совоскреснуть вместе со своими близкими. Причём совоскреснуть на месте самом дорогом и близком их сердцам», — сказал наместник обители.
Он призвал верующих молиться за усопших и «своих грехов стараться не приобретать».
В дни прощания со своими близкими люди оказываются перед «великой тайной — тайной отшествия души человека от бренного тела, которое предаётся земле». «Преклоняемся перед промыслом Божьим, не зная когда кому придётся отойти из этого мира в вечность», — добавил митрополит.
Отметив, что часто люди живут беспечно, забывая о грядущей смерти, владыка подчеркнул, что нужно «приходить в себя, с покаянием воспринимать то, что не исправлено в жизни, и стараться это исправить, надеясь на милосердие Божие».
В завершение митрополит Арсений напомнил, что, прощаясь с усопшим перед его погребением, у человека просят прощения и его прощают от всего сердца, с надеждой, что встретятся с ним «в обителях Царства Небесного, у Бога, где Божия Матерь, где святые угодники Божии».
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