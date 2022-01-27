Диетолог поведала о небывалой пользе грейпфрута

Главное: Грейпфрут очень полезен для здоровья. Он содержит кремний и витамин С.

Детали: Популярный российский диетолог Светлана Зеленцова поведала о небывалой пользе грейпфрута. Ее цитирую местные СМИ.

Сообщается, что этот фрукт очень богат витаминами и микроэлементами, например – кремнием и витамином С.

По ее словам, грейпфрут укрепляет иммунитет и повышает синтез коллагена.

Информируется, что он содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются.

Она говорит: «Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. Нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Улучшает состояние сердца и сосудов, подавляет аппетит».

Отмечается также, что присутствующий в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности.

Сообщается: «Геспередин – антиоксидант, оказывает противоаллергическое действие, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен».

Специалист рассказала, что грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, так как стимулирует выработку пищеварительных соков, а содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника.

При этом подчеркивается, что не стоит есть его слишком много, так как активные вещества фрукта подавляют действие ферментов, необходимых для детоксикации многих веществ в организме.

Резюмируется: «Советую употреблять грейпфрут не чаще раза в неделю. Полностью исключить фрукт из рациона необходимо при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при повышенной чувствительности к салицилатам. Из-за возможного развития повышенной кожной чувствительности к солнцу, следует соблюдать осторожность в жаркое время года».

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