Группа моряков из Украины и России устроила пьяный дебош на самолете в Германию

Главное: Экипаж самолета, следовавшего из Намибии во Франкфурт, вызвал полицию из-за нетрезвых моряков из Украины и России. Они распивали на борту алкогольные напитки, отказывались надеть маски и приставали к бортпроводницам.

Детали: 23 января во время рейса из Виндхука во Франкфурт 32 пассажира устроили пьяный дебош в самолете. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию, они «бодро употребляли пронесенные с собой алкогольные напитки», а также игнорировали просьбы бортпроводницы надеть защитные маски и не обращали внимание на указания экипажа.

Трое мужчин также приставали к бортпроводницам, так что перед посадкой капитан воздушного судна вызвал федеральную полицию.

В итоге 13 дебоширов оштрафовали на 530 евро. Еще троих, которых подозревают в домогательствах к бортпроводницам, обязали выплатить по 1030 евро.

Ими оказались моряки из Украины и России, которые возвращались из Намибии домой через Германию.

В тему: В феврале 2011 года офицеры Вооруженных Сил России устроили пьяный дебош и разбили иллюминатор в самолете, выполнявшем рейс Алматы-Москва.