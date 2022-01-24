США и Великобритания в приказном порядке эвакуируют членов семей своих служащих в Украине

Главное: Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о том, что представители ЕС пока остаются в стране.

Детали: 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и приказал уехать членам семей государственных служащих США из посольства в Киеве. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на разъяснение ведомства, санкционированный отъезд дает действующим сотрудникам право уехать, если они хотят, но их выезд не является обязательным.

В то же время обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи американских дипломатов безальтернативно покинули страну.

«Госдепартамент принял это решение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности... Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию», — говорится в заявлении.

«Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, и правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать американских граждан в такой непредсказуемой ситуации. Поэтому граждане США, если они решили покинуть страну, должны планировать свой отъезд соответствующим образом, в том числе, полагаясь на собственные силы и коммерческие варианты выезда», — добавили в Госдепе, подчеркнув, что полноценная работа посольства в Киеве продолжится, а Соединенные Штаты остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем поставок вооружения.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», часть сотрудников своего посольства и членов их семей отзывает также Великобритания. «Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России», — говорится в заявлении правительства страны.

Отмечается, что британское посольство остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу.

В то же время Европейский Союз пока не собирается вывозить своих дипломатов. Как сообщает AFP News на своей странице в Twitter, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам нет необходимости драматизировать ситуацию, пока продолжаются переговоры с Россией.

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.