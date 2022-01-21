Управделами УПЦ рассказал, для чего Иисус крестился в Иордане

Главное: Крестившись во Иордане, Иисус — Бог и совершенный Человек, не имевший на Себе греха, — разделил с грешным человечеством его участь.

«Красоту христианской веры и смысл Крещения может понять только тот, кто всем сердцем ищет Единого Бога — Пресвятую Троицу. Как известно, в Новом Завете единожды показано явление Святой Троицы — крещение Иисуса на реке Иордан. С тех пор христиане прославляют Богоявление вместе с Крещением Господним. Можно предположить, что именно эти события стали главными евангельскими сюжетами, в которых сокрыт смысл служения Христа через познание Троицы», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что «крестившись во Иордане, Иисус — Бог и совершенный Человек, не имевший на Себе греха, — разделил с грешным человечеством его участь».

«В Крещении Господнем дано величайшее откровение о любви Бога, отдавшего Сына Своего Единородного ради нашего спасения и даровавшего Духа Святого, дающего жизнь. Дух Святой нисходит на Иисуса, и глас с Небес свидетельствует, что Он Возлюбленный Сын Божий, в Котором Отчее благоволение», — подчеркнул иерарх.

Он приводит слова святителя Афанасия Великого, который учил: «Когда Господь, как человек, крестится во Иордане, — мы в Нем и Им омываемся, и когда приемлет Он Духа — мы чрез Него делаемся духоприемными».

«Прообразом Крещения было крещение „в Моисея в облаке и море“ (1 Кор. 10:2). Нахождение под облаком и переход через море олицетворяли благодать духа и будущее крещение в воде. Пророк Иоанн Предтеча крестил уже водой, в покаяние, но это еще не было совершенным крещением. И только Иисус крестит Духом, являя нам путь духовного совершенства», — сказал управделами УПЦ

Великая честь для каждого верующего быть обозначенным печатью Святого Духа и славить Пресвятую Троицу, подчеркнул митрополит Антоний

В завершении архиерей привел слова преподобного Симеона Нового Богослова о том, что «благодать Святого Духа делает человека другом и сыном Божиим и богом, насколько это вместимо для человека».

«Красота подобия человека Богу восстанавливается только Духом, как и образ при крещении», — заключил владыка.