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Новости > Страшная трагедия на Черниговщине стоила жизни четверым малолетним детям

Страшная трагедия на Черниговщине стоила жизни четверым малолетним детям

Александр Панько
18.01.22 21:25
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Страшная трагедия на Черниговщине стоила жизни четверым малолетним детям

Главное: В пожаре в частном доме в Черниговской области погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и еще один человек.

Детали: Вечером 18 января в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в с. Браница Нежинского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 человека. Как сообщается на официальном канале ГСЧС в Telegram, жертвами огня стали 3 ребенка 2017 — 2018 гг рождения.

Причина пожара не указывается, однако спасатели напомнили о правилах безопасности в обращении с электрическими и газовыми обогревателями.

В тему: 18 ноября 2021 года в с. Марьяновка Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием погибли шесть человек, среди них четыре ребенка.

Тэги: пожар, Черниговская область, криминал, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины, Браница

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