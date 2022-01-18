Страшная трагедия на Черниговщине стоила жизни четверым малолетним детям

Главное: В пожаре в частном доме в Черниговской области погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и еще один человек.

Детали: Вечером 18 января в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в с. Браница Нежинского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 человека. Как сообщается на официальном канале ГСЧС в Telegram, жертвами огня стали 3 ребенка 2017 — 2018 гг рождения.

Причина пожара не указывается, однако спасатели напомнили о правилах безопасности в обращении с электрическими и газовыми обогревателями.

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