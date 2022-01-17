Генсек НАТО объяснил, почему идет расширение на Восток

Главное: НАТО расширяется на Восток. Генсек Альянса назвал это ответом России.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Альянс расширяется на Восток. Он дал комментарий The Wall Street Journal.

Так, глава НАТО признал, что Альянс развил активность до уровня, превышающего мощности альянса на момент окончания холодной войны.

Он сказал: «Если целью Владимира Путина было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного».

По его словам, рекордное расширение сил НАТО началось именно с аннексией Крыма у Украины в 2014 году с целью сдерживания России.

Отмечается: «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия».

В тему: Кремль заявил о «вторжении» НАТО в Украину.