Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий

Главное: Королева Великобритании Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях несовершенноленей принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. Теперь он буде защищать себя в суде как частное лицо.

Детали: Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен военных титулов и королевских обязанностей по патронажу. Как говорится в официальном заявлении Букингемского дворца, опубликованном на официальной странице в Twitter, с одобрения и согласия королевы военные звания и королевский патронаж герцога Йоркского возвращены королеве.

«Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никакие государственные обязанности и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — говорится в заявлении, которое появилось после того, как стало известно, что американский суд продолжит рассмотрение гражданского иска против принца, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Кроме того, по данным ВВС, 61-летний принц также теряет право называться «Его королевское высочество».

Справка: Принц Эндрю, герцог Йоркский (полное имя Эндрю Альберт Кристиан Эдвард) — британский принц, вице-адмирал. Третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Занимает 9-е место в порядке наследования британского престола.

В тему: В августе 2021 года американская правозащитница Вирджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю, обвинив его в изнасиловании и побоях. Женщина утверждает, что это произошло в лондонском доме британской светской львицы Гислен Максвелл, когда ей было 17 лет. Она также утверждает, что впоследствии принц еще дважды вступал с ней в сексуальную связь, зная, что она была жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации со стороны финансиста Джеффри Эпштейна.

Сам принц отрицает свою причастность к сексуальному насилию над Джуффре. При этом он не отрицает, что дружил с Эпштейном, однако признал, что его поведение было «ненадлежащим».

Напомним: 6 июля 2019 г в Нью-Йорке был задержан известный финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн. Его обвинили в создании криминальной сети, которая позволяла сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа того же года он покончил с собой в американской тюрьме.