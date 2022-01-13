Американские ученые научились бороться с коронавирусом при помощи марихуаны

Главное: По данным американских ученых, некоторые соединения конопли не позволяют коронавирусу SARS-CoV-2 проникать в здоровые клетки человека. Таким образом, они могут быть использованы для предотвращения и лечения ковида.

Детали: Ученые из Университета Орегона заявили, что два соединения, обычно встречающиеся в конопле, имеют потенциал для борьбы с коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, каннабигероловая (CBGA) и каннабидиоловая (CBDA) кислоты могут связываться с S-белком коронавируса.

Поскольку S-белок необходим для проникновения вируса в клетку, молекулы предотвращают заражение и дальнейшее распространение инфекции на другие ткани.

При этом сами кислоты не оказывают психоактивного действия, поэтому могут быть выделены и использованы в качестве компонентов новых противовирусных препаратов.

Как рассказал один из участников исследования Ричард ван Бримен, «эти соединения можно принимать перорально и имеют длинную историю безопасного применения для людей, они имеют потенциал для предотвращения и лечения инфекции SARS-CoV-2».

CBDA и CBGA также блокировали действие новых вариантов вируса, вызывающего COVID-19, включая вариант B.1.1.7., впервые обнаруженный в Великобритании, и вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке. Эти штаммы представляют угрозу, поскольку обладают устойчивостью к нейтрализующим антителам, вырабатываемым организмом после перенесенной инфекции или вакцинирования.

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