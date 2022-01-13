Диетолог рассказала, почему нужно съедать хотя бы по ложке меда в день

Главное: Мед очень полезен для здоровья. Его нужно есть по ложке в день.

Детали: Популярный российский диетолог Екатерина Маркова рассказала о пользе меда. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт сказала: «Мед – это не лакомство, а лекарственное средство. Основа углеводов в меде – глюкоза, фруктоза, составляющие 90% всех сахаров продукта. Именно поэтому важно соблюдать дозировку. Мед применяется из расчета один грамм на килограмм массы человека в сутки».

При этом, по ее словам, мед обладает антибактериальным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антитоксическим, тонизирующим свойствами.

Отмечается: «Микроэлементы меда находятся в наиболее подходящей для усвоения человеческим организмом форме».

Существуют и противопоказания: «Это ограничение углеводов по основному заболеванию, инсулинорезистентность, индивидуальная непереносимость. Не рекомендую заменять медом сахар».

Резюмируется, что в день следует съедать хотя бы по ложечки меда.

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