День осуществления мечты: какой праздник отмечается 13 января

Сегодня, 13 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День осуществления мечты и Щедрый вечер.

День осуществления мечты

Мечты и цели важно уметь не только четко формулировать, но и реализовывать. Создание новых направлений деятельности и образов будущего при всей своей фантасмагоричности очень помогает человеку в жизни.

Этот праздник не имеет строгих традиций празднования. В этот день следует приступить к воплощению мечты в жизнь, начав с ее визуализации. Для создания позитивного настроения можно пообщаться с людьми, которые вдохновляют примером и верят в ваши силы. Психологи и эзотерики рекомендуют оформить мечту словесно и с помощью рисунков, что позволит, как бы притянуть ее в вашу реальность. Очень хорошо в достижении цели помогает четко составленный план, в котором есть сроки и этапы получения желаемого.

День осуществления мечты, который неизвестно кем придуман, что не умаляет его оригинальности и важности, призывает перестать фантазировать и витать в облаках.

Щедрый вечер

Сегодняшний вечер у восточных славян назывался Щедринки, или Богатая кутья. Этот народный праздник совпадает с христианским днем памяти преподобной Мелании (святая, покровительствовавшая всем православным женщинам, помогающая выносить и воспитать здоровых детей).

Христианские и народные традиции празднования этого дня переплелись, образуя самое любимое и долгожданное всеми членами семьи празднество Щедрый вечер.

Интересно, что обряды празднования этого дня немного отличались у украинского, русского и белорусского народов. Например, украинские дети с утра отправлялись с добрыми пожеланиями по соседским дворам, получая взамен угощения, вечером тот же путь проделывала ряженая молодежь. Среди буйной толпы ряженых обязательно присутствовала Маланка – переодетый в девушку юноша. Такое шествие по селу называлось щедрование. Перед сном незамужние девушки гадали на суженого.

Русские традиции празднования Щедринок включали в себя походы в гости и инсценировку свадьбы Маланьи. В Беларуси тоже колядовали и гадали, бросая кашу в колодец и крича туда «Ку-гу-гу».

Самое главное в этот день – накрыть богатый, щедрый стол, за который приглашали друзей, родственников и нуждающихся людей. Хозяева убирали дома, доставали самые красивые одежды. Гости же пели щедровки – песни с пожеланиями благополучия и здоровья. По традиции, в ответ хозяева должны одарить колядующих. Если же принимающая сторона оказывалась прижимистой, то колядующие вправе были петь колядки с шуточными угрозами и проклятиями.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День общественного радиовещания;

- День случайных попутчиков;

- Васильев вечер;

- День освобождения в Того.