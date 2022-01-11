На Волыни Предстоятель УПЦ освятил новый храм в Зимненском монастыре

Главные новости за 11 января 2022 года
В мире появился первый человек с сердцем... свиньи
Коронавирус в Украине: 5 429 заболевших и 219 погибших
В Киеве гопники со стажем ограбили известного телеведущего, – соцсети
В прошлом году была зафиксирована рекордная инфляция
Главные новости за 10 января 2022 года
Зеленский поручил раздать по тысяче гривен привитым подросткам
«Вовину тысячу» начали выдавать на пластиковых карточках
Путин: В Казахстане применялись присущие майданным технологиям элементы
В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты