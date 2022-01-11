На Одесчине несовершеннолетние ученики силой отобрали у пожилой учительницы золотую цепочку

Главное: В Одесской области полицейские задержали двух подростков и иностранца по подозрению в разбойном нападении на 64-летнюю учительницу.

Детали: Вечером 10 января в одном из сел Татарбунарской громады Одесской области лоумышленники в масках разбили стекло и проникли в дом к местной учительнице. Как сообщает отделение полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции, они ударили хозяйку и, угрожая ножом, забрали у нее деньги и золотую цепочку.

Как только правонарушители ушли, 64-летняя женщина сразу позвонила полицейским, которые по горячим следам установили их личности.

Подельниками оказались братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Их объединила родственница подростков и желание легкой наживы.

Все трое хорошо знали потерпевшую — несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а у иностранца есть с ней общие знакомые.

Действия злоумышленников квалифицированы по статье о разбое, сопряженном с проникновением в жилье. При этом несовершеннолетние уже достигли возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за такое правонарушение, так что всем фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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