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Новости > Украина решила создать на орбите небольшую группировку собственных спутников

Украина решила создать на орбите небольшую группировку собственных спутников

Автор: «Фраза»
11.01.22 12:52
68
Украина решила создать на орбите небольшую группировку собственных спутников

Главное: Государственное космическое агентство Украины планирует до конца 2025 г вывести на орбиту 8 спутников отечественного производства, а также поучаствовать в создании Лунного модуля для проекта «Артемида».

Детали: Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа на 2021-2025 гг предполагает выведение на орбиту 8 украинских спутников. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу Государственного космического агентства Владимира Тафтая, в программе есть три магистральных направления — создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрение новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D.

«Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите — один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов — высокой (1 метр) ) и один — сверхвысокой (0,5 метра)», — рассказал он, добавив, что предполагается также создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего («Циклон-4М») и легкого («Циклон 1») классов, разработка комплекса сверхлегкого класса.

Кроме того, в рамках реализации программы планируется серийное изготовление составляющих ракет-носителей «Антарес» и «Вега», создание космических систем мониторинга околоземного космического пространства, аппаратов для исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля, новейших приборов для участия в международных проектах совместно с NASA и Европейским. космическим агентством.

Предполагается также развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на антарктической станции «Академик Вернадский».

Руководитель ГКАУ отметил, что запланировано также создание Лунного модуля, проектирование и разработка средств, систем и приборов для перспективной Лунной миссии в рамках международного проекта «Артемида».

В тему: В августе 2021 года стало известно, что британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, готовит свою первую миссию на Луну. Ожидается, что уже в следующем году в рамках миссии на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности естественного спутника. В частности речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЕра.

Это позволит Украине присоединиться к клубу стран, доставлявших груз на Луну, который на данный момент состоит из США, Китая и России.

29 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу, чтобы к 2024 году Украина запустила собственный модуль на Луну.

Напомним: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.

13 ноября к соглашению «Артемида» присоединилась Украина.

В августе 2021 года NASA впервые собрало и показало тяжелую ракету SLS, при помощи которой собирается отправить людей на Луну в рамках миссии «Артемида» уже в 2024 году.

Тэги: космос, наука, спутник, Луна, Государственное космическое агентство Украины, технологии, Артемида, Владимир Тафтай

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