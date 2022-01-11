Заболевший «болезнью легионеров» президент Европарламента умер в итальянской больнице

Главное: В итальянской больнице скончался 65-летний президент Европейского парламента Давид Сассоли. Точные причины смерти не указываются, однако известно, что в прошлом году он подхватил «болезнь легионеров».

Детали: Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на его пресс-секретаря Роберто Куйо, это произошло в больнице итальянского муниципалитета Авиано.

Ему было 65 лет.

Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы.

Отметим, что причина смерти политика не указывается, однако накануне Европейский парламент распространил в Брюсселе коммюнике о госпитализации Сассоли в связи с осложнением из-за «дисфункции иммунной системы».

При этом известно, что он находился в больнице с 26 декабря прошлого года.

Сассоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Его полномочия истекали в январе.

В тему: Как сообщали СМИ, в ноябре 2021 года Давид Сассоли признался, что заболел пневмонией на фоне «болезни легионеров». В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге есть давняя история вспышек болезни, начиная с 2002 года и совсем недавно в 2016 и 2017 годах, когда депутатов Европарламента предупредили о необходимости проявлять бдительность в отношении симптомов ранней стадии «болезни легионеров», которая может перерастать в пневмонию.

За последние два года в Страсбурге было более 20 случаев заболевания, некоторые оказались фатальными.