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Новости > Полтора десятка детей отравились хлором в аквапарке на Хмельнитчине

Полтора десятка детей отравились хлором в аквапарке на Хмельнитчине

Александр Панько
11.01.22 09:20
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Полтора десятка детей отравились хлором в аквапарке на Хмельнитчине

Главное: 16 детей из Винницкой области получили ингаляционное отравление хлором после 8 часов пребывания в аквапарке города Хмельницкий.

Детали: 50 жителей пгт Турбов Винницкой области, среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт Летичев Хмельницкой области. Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, после посещения аквапарка у 16 детей появились признаки острого отравления, такие как слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести.

Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще 3 ребенка были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Предварительной причиной отравления врачи называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции, так как дети находились в аквапарке с 08:30 до 16:30.

В тему: 8 августа 2021 года в аквапарке в Днепре утонул 9-летний мальчик.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, отравление, происшествие, аквапарк, Хмельницкий, криминал, Винницкая область, хлор, новости Украины, Турбов, Летичев

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