Финские ученые создали очень необычную и полезную молекулу

Главное: Удалось создать молекулу, защищающую от коронавируса. Сделали это финские ученые.

Детали: Ученые из Хельсинского университета в Финляндии совершили прорыв в борьбе с коронавирусом. Они создали молекулу, которая создает временную защиту от коронавируса.

Информируется следующее: «Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92, разработанная исследователями, защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения».

Также отмечается: «В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после её введения».

Как сообщили в университете, созданная исследователями молекула защитила от коронавируса получивших ее через нос мышей, в то время как другие мыши были заражены.

Резюмируется: «TriSb92 может подавлять способность инфицировать всех известных штаммов коронавируса, включая Омикрон. Наша молекула не конкурирует с вакциной, а является дополнением к ней».

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