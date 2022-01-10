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Новости > В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты

В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты

Александр Панько
10.01.22 11:05
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В прошлом году украинцы активно избавлялись от валюты

Главное: В 2021-м году украинцы активно избавлялись от валюты. Продали 1,6 миллиарда долларов.

Детали: В Национальном банке Украины рассказали о том, как в 2021-м году в нашей стране продавали валюту. Как оказалось, граждане активно от нее избавлялись.

Так, только в декабре украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 миллиарда 757,4 миллионов долларов, а купило на 2 миллиарда 511,3 миллиона. Таким образом, чистая продажа составила 246,2 миллионов долларов.

Всего же за минувший год украинцы продали 26 миллиардов 208 миллионов долларов, а купили 24 миллиарда 614 миллионов. Разница составила 1 миллиард 594 миллиона.

Для сравнения в 2020-м году в нашей стране продали 19 миллиардов 241,5 миллион долларов, а купили 18 миллиардов 4,4 миллиона – чистая продажа составила 1 миллиард 237,1 миллион.

В тему: Курс гривны немного просел после праздников.

Тэги: Национальный банк Украины, доллар, гривна, экономика, финансы, новости Украины

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