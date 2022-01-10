Стало известно, чем так полезна бузина

Главное: Бузина очень полезна. Она помогает бороться с инфекциями.

Детали: Ученые из Познаньского университета естественных наук в Польше рассказали о пользе бузины. Появились данные их работы.

Сообщается, что она является источником антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с инфекциями, например – гриппом.

Отмечается, что в бузине находится много фенолокислот и флавоноидов, которые снижают уровень окислительного стресса – это помогает увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.

В отчете говорится: «Содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты».

Резюмируется, что добавление этих ягод при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность. При этом на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.

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