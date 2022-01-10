Коронавирус в Украине: 1 969 заболевших и 86 погибших

Главное: В Украине коронавирусом заболели еще 1 969 человек. Умерли 86 людей.

Детали: После праздников коронавирус в Украине демонстрирует снижение темпов. Данные на понедельник, 10 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 1 969 человек. Госпитализировали 1 064 больных, а выздоровели 3 517 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 10 332, методом ИФА – 908, экспресс-тестами – 13 043.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (398), а также Киевской (135) и Львовской (130) областях.

Умерли 86 людей. За все время скончались 97 325 человек.

С начала пандемии заболели 3 704 442 человека, а выздоровели 3 514 786 людей.

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