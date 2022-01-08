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Новости > Трансляции Рождественских богослужений в Киево-Печерской лавре посмотрели более 6 млн украинцев

Трансляции Рождественских богослужений в Киево-Печерской лавре посмотрели более 6 млн украинцев

Александра Кудрявцева
08.01.22 19:35
69
Трансляции Рождественских богослужений в Киево-Печерской лавре посмотрели более 6 млн украинцев
Главное: 6 млн 100 тыс зрителей посмотрели на «Интере» прямые трансляции Рождественских богослужений, которые совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви, специальный проект и фильмы, посвященные празднику.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на inter.ua, праздничный эфир телеканала «Интер» дал возможность миллионам зрителей, которые не смогли прийти в храм, объединиться в общей молитве и разделить с православными верующими всего мира радость великого события — рождения Господа нашего Иисуса Христа.
 
Праздничное всенощное бдение 6 января и Божественную литургию 7 января Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
 
Также 7 января «Интер» показал документальный проект собственного производства «От Рождества до Крещения».
 
В тему: В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово.
 

Тэги: Рождество, УПЦ

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