Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова

Главное: Рождество — это свидетельство того, что Бог с людьми, что действительно нужны Ему.

«В дохристианском сознании творение мира мыслилось как акт божественной природы. В этом смысле, бог просто не мог не творить мир, а само творение — это эманация (излияние) божества. Бог-творец мог быть каким угодно — злым, добрым, морально-нейтральным. Но, созерцая созданный им мир, который полон несовершенства, страдания и боли, язычник, чаще всего, воспринимал творца как злого демиурга. Действительно, как можно называть бога благим, если слышишь плачь ребенка?», — сказал владыка.

Владыка пояснил, что на этот вопрос дает ответ Христос — Он Сам становится тем Ребенком, который плачет.

«Родившись от Девы Марии, став человеком по плоти, Бог, как говорят святые отцы, умалился и даже смирился. То есть, пришел не в силе и славе Своей, а в немощи и беспомощности. С точки зрения философии или рационального восприятия Бога как всесильной и всемогущей личности, такой акт самоумаления — нечто непостижимое. Однако, есть и другая точка зрения — та, которая все объясняет. Это — Божественная Любовь», — отметил архиерей.

Епископ подчеркнул, что согласно этой точки зрения, Бог создал мир не потому, что поступить иначе не мог, а потому, что Он есть Любовь.

«Любовь предполагает свободу, без которой любви вообще быть не может, а значит, Бог приходит в этот мир не как Всесильная Личность, не в славе Своей, что вынудило бы человека признать Его в качестве Творца и Господа, а так, чтобы не нарушить хрупкой человеческой свободы. Приходит как Младенец, Который дает Любовь и нуждается в любви», — продолжил он.

Для христианина, Бог — это не злой демиург, а любящий Отец. Следовательно, и Заповеди Его — не система запретов, а призыв к совершенству, считает иерарх УПЦ

«Мы, христиане, радуемся тому, что Бог пришел в мир, а не боимся того, что Он пообещал наказать зло. Рождество — это свидетельство того, что Бог с нами, с людьми, что действительно нужны Ему, что Он не бросил нас посреди созданной Им Вселенной. И пусть сегодня много проблем, много слез и боли, нужно знать — Он здесь. Он плачет с плачущими, сострадает страдающим и исцеляет болящих. А самое главное — Он утешает и дает повод для радости. Потому что, Сам стал этой Радостью», — заключил епископ Виктор.