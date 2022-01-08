В РПЦ запустили сайт на 12 языках о новостях христианского мира

08.01.22 11:11

Стал известен самый дорогой футболист Европы. И это не Роналду и даже не Месси

08.01.22 10:55

В УПЦ считают, что вакцинация должна быть добровольной

08.01.22 05:33

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года

07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась

07.01.22 18:40

На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот

07.01.22 18:20

Встреча человека с Богом – митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова

07.01.22 17:59

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово

07.01.22 13:15

Участникам протестов в Казахстане светит пожизненное заключение

07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году

07.01.22 11:51

Ученые создали «автомобиль» для рыб