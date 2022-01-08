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Новости > В воинской части «Десна» снова умер военный

В воинской части «Десна» снова умер военный

Александр Панько
08.01.22 13:16
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В воинской части «Десна» снова умер военный

Главное: В воинской части «Десна» умер военный. По предварительной версии он скончался от болезни.

Детали: Во время прохождения обучения в учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого в результате болезни скончался военнослужащий. Об этом сообщает Оперативное командование «Пивдень».

«5 января 2022 года, во время прохождения обучения в учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого, вследствие болезни, умер военнослужащий подчиненной воинской части оперативного командования «Пивдень», — гласит сообщение.

Указано, что обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины.

В тему: В конце октября минувшего года в Черниговкой области в воинской части «Десна» совершил самоубийство военный.

Тэги: болезнь, общество, смерть, воинская часть, военный, Десна, новости Украины

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