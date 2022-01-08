В воинской части «Десна» снова умер военный

Главное: В воинской части «Десна» умер военный. По предварительной версии он скончался от болезни.

Детали: Во время прохождения обучения в учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого в результате болезни скончался военнослужащий. Об этом сообщает Оперативное командование «Пивдень».

«5 января 2022 года, во время прохождения обучения в учебном центре «Десна» имени князя Ярослава Мудрого, вследствие болезни, умер военнослужащий подчиненной воинской части оперативного командования «Пивдень», — гласит сообщение.

Указано, что обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины.

В тему: В конце октября минувшего года в Черниговкой области в воинской части «Десна» совершил самоубийство военный.