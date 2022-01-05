Массовые протесты в Казахстане: появились первые жертвы

Главное: По словам президента Казахстана, во время митингов погибли правоохранители. Точное число погибших не сообщается.

Детали: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убийствах во время митингов. Речь идет о правоохранителях. Об этом говорится в обращении лидера страны в эфире «Хабар 24».

Однако сколько именно сотрудников правоохранительных органов погибли, он не сообщил.

«Хотел бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар...и, к сожалению, несут потери. Искренние соболезнования и сочувствия», — сказал Токаев.

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