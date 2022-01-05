На территории «Азовстали» нашли три трупа

Главное: На территории «Азовстали» в Мариуполе произошло ЧП. Тут нашли три трупа.

Детали: В Мариуполе произошло громкое ЧП. На территории металлургического комбината «Азовсталь» обнаружили три трупа, сообщают в ГСЧС.

Информируется, что их нашли накануне, во вторник, 4 января.

Тела находились в подсобном помещении, которое не эксплуатируется, возле доменной печи.

Отмечается, что погибшие не были сотрудниками предприятия.

Сейчас полиция выясняет причины инцидента.

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