Коронавирус оставляет антитела, атакующие здоровые ткани

Главное: Ученые выяснили, что у человека, переболевшего коронавирусом, вырабатываются антитела, которые могут поражать здоровые органы и ткани. И это несмотря на то, что болезнь вдруг протекала в легкой форме.

Детали: Результаты недавних исследований показали, что организм человека, переболевшего коронавирусом, может производить широкий спектр антител, в том числе повреждающих органы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным, опубликованным в журнале Journal of Translational Medicine, через несколько месяцев после выздоровления от SARS-CoV-2 у переболевших наблюдается повышенный уровень антител, которые могут ошибочно атаковать их собственные органы и ткани, даже если заболевание протекало в легкой форме.

Так, у 177 медицинских работников, заразившихся коронавирусом до появления вакцин и успешно преодолевших болезнь, в течение шести месяцев выявляли стойкие аутоантитела, которые могут вызывать хроническое воспаление и повреждение суставов, кожи и нервной системы.

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