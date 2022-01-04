В США купили песни легендарного британского музыканта за астрономические деньги

Главное: Компания Warner Chappell Music купила все песни Дэвида Боуи. За творчество британца заплатили 250 миллионов долларов.

Детали: Компания Warner Chappell Music из США купила права на все творчество британского музыканта Дэвида Боуи, который скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет. За песни пришлось заплатить 250 миллионов долларов, пишет издание Variety.

Среди купленных прав – двадцать шесть студийных альбомов певца.

Переговоры о продаже шли несколько месяцев. В них участвовала вдова музыканта Иман Мохамед Абдулмаджид, которая родила ему дочь Александрию, а также является мачехой для его сына от первого брака Данкана.

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