Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность

Главное: Украинский журналист Роман Цымбалюк покинул Россию, заявив, что не хочет становиться заложником Кремля. Там его обвиняют в экстремизме.

Детали: Украинский журналист и корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк, более 10 лет работавший в Москве, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру, его обвиняют в экстремизме.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Вместо меня пришел (на допрос) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту „стрелку“ не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно, не так ли? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить», — заявил Цимбалюк.

Журналист добавил, что за последние два месяца почти все ведущие российские пропагандисты предсказывали ему проблемы.

В тему: 21 марта 2017 года журналиста агентства УНИАН Романа Цимбалюка задержали в Москве и увезли в полицейский участок российской столицы.

Позже он был отпущен.